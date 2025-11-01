Даниил Медведев не смог квалифицироваться на Итоговый турнир ATP впервые с 2018 года

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерял шансы пробиться на Итоговый турнир АТР 2025 года после поражения в матче 1/4 финала «Мастерса» в Париже от третьего номера рейтинга немца Александра Зверева (6:2, 3:6, 6:7).

После этого поражения Медведев утратил шансы пробиться на соревнования. Таким образом, впервые с 2018 года россиянин не сыграет на Итоговом турнире АТР. Ранее Медведев принимал участие в данном чемпионате с 2019 по 2024 год, а в 2020 году он стал победителем. В финале состязаний 2021 года россиянин уступил Звереву.

На Итоговый чемпионат ранее квалифицировались семь игроков: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Алекс де Минор. Соревнования пройдут в Турине с 9 по 16 ноября.

