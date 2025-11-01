Скидки
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Париже, 2025 год: результаты матчей на 30 октября: как сыграл Даниил Медведев, Зверев, Синнер, Бублик, де Минор

«Мастерс» в Париже, 2025 год: результаты матчей на 31 октября
Аудио-версия:
Комментарии

31 октября и в ночь на 1 ноября в Париже (Франция) прошёл очередной соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция), 1/4 финала. Результаты встреч на 31 октября:

Валантен Вашеро (Монако) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2:6, 2:6.
Александр Бублик (Казахстан) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:7, 6:4, 7:5.
Бен Шелтон (США) — Янник Синнер (Италия) — 3:6, 3:6.
Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 6:2, 3:6, 6:7.

«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

Даниил Медведев не смог квалифицироваться на Итоговый турнир ATP впервые с 2018 года

Главные трофеи российского тенниса:

