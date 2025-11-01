Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Париже, 2025 год: результаты матчей на 31 октября

31 октября и в ночь на 1 ноября в Париже (Франция) прошёл очередной соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция), 1/4 финала. Результаты встреч на 31 октября:

Валантен Вашеро (Монако) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2:6, 2:6.

Александр Бублик (Казахстан) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:7, 6:4, 7:5.

Бен Шелтон (США) — Янник Синнер (Италия) — 3:6, 3:6.

Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 6:2, 3:6, 6:7.

«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

