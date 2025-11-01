Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились все участники и полуфинальные пары на «Мастерсе» в Париже

Сегодня, 1 ноября, завершились четвертьфинальные матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми полуфинальными парами.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция), 1/2 финала:

Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия);

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Бублик (Казахстан).

Отметим, на стадии 1/4 финала Синнер был сильнее Бена Шелтона из США, Зверев одолел россиянина Даниила Медведева, Оже-Альяссим крупно обыграл представителя Монако Валантена Вашеро, а Бублик одержал волевую победу во встрече с австралийцем Алексом де Минором.

«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

