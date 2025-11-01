Медведев не вышел на Итоговый, «Вашингтон» проиграл третий матч кряду. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в четвертьфинале парижского «Мастерса» от немца Александра Зверева и потерял шансы попасть на Итоговый чемпионат ATP, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл третий подряд матч в НХЛ, уступив на этот раз «Нью-Йорк Айлендерс», 44-очковый дабл-дабл Луки Дончича помог «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграть «Мемфис Гриззлиз» в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

