Теннис

1 ноября главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, фигурное катание, НХЛ, КХЛ, НБА

Медведев не вышел на Итоговый, «Вашингтон» проиграл третий матч кряду. Главное к утру
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в четвертьфинале парижского «Мастерса» от немца Александра Зверева и потерял шансы попасть на Итоговый чемпионат ATP, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл третий подряд матч в НХЛ, уступив на этот раз «Нью-Йорк Айлендерс», 44-очковый дабл-дабл Луки Дончича помог «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграть «Мемфис Гриззлиз» в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Медведев уступил Звереву в 1/4 финала «Мастерса» в Париже, упустив два матчбола в 3-м сете.
  2. Даниил Медведев не смог квалифицироваться на Итоговый турнир ATP впервые с 2018 года.
  3. «Вашингтон» уступил дома «Айлендерс», проиграв третий матч подряд. У Овечкина — «-3».
  4. 44-очковый дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА.
  5. Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» в матче 9-го тура Бундеслиги.
  6. «Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл СКА и вернулся на первое место в таблице Запада.
  7. Лука Дончич — второй игрок в истории НБА с серией из трёх стартовых матчей по 40+ очков.
  8. Монэ Тиба выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при ISU, Ширяева — вне топ-10.
  9. Янник Синнер в двух сетах обыграл Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.
  10. Мбаппе признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге второй раз подряд.

Главные новости дня

Результаты матчей НХЛ на 1 ноября 2025 года
Топ-матчи субботы: «Зенит» — «Локомотив» в РПЛ, АПЛ, московское дерби в КХЛ и Единая лига
Новости. Теннис
Все новости RSS

