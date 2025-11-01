Медведев не вышел на Итоговый, «Вашингтон» проиграл третий матч кряду. Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в четвертьфинале парижского «Мастерса» от немца Александра Зверева и потерял шансы попасть на Итоговый чемпионат ATP, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл третий подряд матч в НХЛ, уступив на этот раз «Нью-Йорк Айлендерс», 44-очковый дабл-дабл Луки Дончича помог «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграть «Мемфис Гриззлиз» в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Медведев уступил Звереву в 1/4 финала «Мастерса» в Париже, упустив два матчбола в 3-м сете.
- Даниил Медведев не смог квалифицироваться на Итоговый турнир ATP впервые с 2018 года.
- «Вашингтон» уступил дома «Айлендерс», проиграв третий матч подряд. У Овечкина — «-3».
- 44-очковый дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА.
- Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» в матче 9-го тура Бундеслиги.
- «Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл СКА и вернулся на первое место в таблице Запада.
- Лука Дончич — второй игрок в истории НБА с серией из трёх стартовых матчей по 40+ очков.
- Монэ Тиба выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при ISU, Ширяева — вне топ-10.
- Янник Синнер в двух сетах обыграл Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.
- Мбаппе признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге второй раз подряд.
