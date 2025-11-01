Янник Синнер стал лидером по проценту побед на харде в этом сезоне

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер стал лидером по проценту побед в матчах на хардовом покрытии. Он провёл 91% успешных встреч.
Рейтинг теннисистов по проценту побед на харде:
1. Янник Синнер (Италия) — 91%.
2. Валантен Вашеро (Монако) — 86%.
3. Карлос Алькарас (Испания) — 85%.
4. Джек Дрейпер (Великобритания) — 82%.
5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 76%.
6. Новак Джокович (Сербия) — 75%.
6. Алекс де Минор (Австралия) — 75%.
8. Тэйлор Фриц (США) — 71%.
Ранее четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В 1/4 финала он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:3.