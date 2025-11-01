Елена Дементьева: очень обидно, что Мирра Андреева не попала на Итоговый чемпионат WTA

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась о том, что Мирра Андреева не смогла отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Россиянка неудачно провела азиатскую серию турниров.

«С одной стороны, очень обидно, что Мирра не попала. Потому что действительно было очень близко по очкам. Но, с другой стороны, мне кажется, что в том состоянии, в котором она сейчас находится, ей было бы очень сложно рассчитывать на хороший результат. Дело даже не в том, что она неудачно выступила на этой азиатской серии. Потому что проигрывать тоже можно по-разному. Но было видно, что у неё ушла уверенность, у неё ушла её игра. Проще говоря, она устала. Ну вот слишком насыщенный выдался сезон, такой переизбыток всего: и каких-то потрясающих побед в начале сезона, и очень обидных поражений, очень много внимания, славы, ожиданий, своих, чужих. И мне кажется, она очень хорошо держалась на протяжении всего сезона, и в конце её просто накрыла, накрыла усталость.

Я думаю, очень хорошо, что она попала [на Итоговый] запасной, она будет играть в паре с Дианой Шнайдер. Это станет для неё прекрасным опытом, который ей в дальнейшем пригодится. А будучи игроком первой десятки, приезжать по олимпийскому девизу: главное не победа, а участие, думаю, что это уже не может тебя радовать, потому что, если ты солидный игрок, естественно, ты надеешься и рассчитываешь на победу, на хорошее выступление.

Поэтому давайте просто дадим время Мире набраться опыта, отдохнуть после шикарного сезона и уже показать в следующем году, на что она способна», — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.