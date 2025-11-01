Анна Блинкова вышла в финал турнира в Цзюцзяне

Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу над представительницей Чехии Доминикой Шальковой (74-й номер рейтинга) в полуфинале турнира в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 6:4, 6:4.

Встреча длилась 1 час 39 минут. За это время Блинкова реализовала 6 брейк-пойнтов из 15, выполнила один эйс и допустила шесть двойных ошибок. Шалькова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В финале хардовых соревнований в Китае Анна Блинкова сыграет с победительницей матча между австрийкой Лилли Таггер и швейцаркой Викторией Голубич.