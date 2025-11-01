Скидки
Доминика Шалькова — Анна Блинкова, результат матча 1 ноября 2025, счет 0:2, 1/2 финала турнира в Цзюцзяне

Анна Блинкова вышла в финал турнира в Цзюцзяне
Анна Блинкова
Комментарии

Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу над представительницей Чехии Доминикой Шальковой (74-й номер рейтинга) в полуфинале турнира в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 6:4, 6:4.

Цзюцзян. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 09:15 МСК
Доминика Шалькова
151
Чехия
Доминика Шалькова
Д. Шалькова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Анна Блинкова
95
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча длилась 1 час 39 минут. За это время Блинкова реализовала 6 брейк-пойнтов из 15, выполнила один эйс и допустила шесть двойных ошибок. Шалькова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В финале хардовых соревнований в Китае Анна Блинкова сыграет с победительницей матча между австрийкой Лилли Таггер и швейцаркой Викторией Голубич.

Календарь турнира в Цзюцзяне
Сетка турнира в Цзюцзяне
Елена Дементьева: очень обидно, что Мирра Андреева не попала на Итоговый чемпионат WTA
