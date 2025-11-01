Анна Блинкова вышла в финал турнира в Цзюцзяне
Поделиться
Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу над представительницей Чехии Доминикой Шальковой (74-й номер рейтинга) в полуфинале турнира в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 6:4, 6:4.
Цзюцзян. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 09:15 МСК
151
Доминика Шалькова
Д. Шалькова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
95
Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча длилась 1 час 39 минут. За это время Блинкова реализовала 6 брейк-пойнтов из 15, выполнила один эйс и допустила шесть двойных ошибок. Шалькова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
В финале хардовых соревнований в Китае Анна Блинкова сыграет с победительницей матча между австрийкой Лилли Таггер и швейцаркой Викторией Голубич.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
11:10
-
11:01
-
10:57
-
10:49
-
10:12
-
09:50
-
09:30
-
09:26
-
03:20
-
03:13
-
02:10
-
01:13
-
00:58
-
00:20
-
00:16
-
00:12
-
00:07
- 31 октября 2025
-
23:56
-
23:47
-
23:46
-
23:33
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
22:59
-
22:50
-
22:50
-
22:38
-
22:18
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
21:44
-
21:34