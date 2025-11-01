Скидки
Расписание матчей Итогового турнира WTA на 1 ноября

Расписание матчей Итогового турнира WTA на 1 ноября
Сегодня, 1 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартует Итоговый турнир WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Серены Уильямс. Расписание матчей на 1 ноября (время московское)

  • 18:00. Ига Швёнтек (Польша) — Мэдисон Киз (США).
  • 19:30. Аманда Анисимова (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Мартины Навратиловой. Расписание матчей на 1 ноября (время московское)

  • 15:30. Сарра Эррани (Италия)/Жасмин Паолини (Италия) — Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).
  • 21:00. Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия) — Се Шувэй (Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия).
Календарь Итогового турнира WTA -- 2025
Сетка Итогового турнира WTA -- 2025
