Расписание матчей Итогового турнира WTA на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартует Итоговый турнир WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Серены Уильямс. Расписание матчей на 1 ноября (время московское)

18:00. Ига Швёнтек (Польша) — Мэдисон Киз (США).

19:30. Аманда Анисимова (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Мартины Навратиловой. Расписание матчей на 1 ноября (время московское)