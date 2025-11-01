Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер одержал 24-ю подряд победу на крытом корте. Его победная серия стала седьмой по продолжительности в Открытой эре. При этом почти все лидеры по этому показателю уже завершили свою спортивную карьеру.
Рейтинг теннисистов по длительности победной серии на крытых кортах:
1. Джон Макинрой (США) — 47 побед.
2. Новак Джокович (Сербия) — 35.
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 33.
4. Иван Лендл (Чехословакия/США) — 33.
5. Роджер Федерер (Швейцария) — 29.
6. Пит Сампрас (США) — 25.
6. Янник Синнер (Италия) — 24.
8. Стефан Эдберг (Швеция) — 21.
Итальянец также является лидером сезона по проценту побед на хардовом покрытии. В его активе 91% успешных матчей.