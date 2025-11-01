Скидки
Теннис

Ольховский отреагировал на поражение Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Ольховский отреагировал на поражение Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Париже
Даниил Медведев
Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о проигрыше Даниила Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Накануне россиянин уступил Александру Звереву со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7).

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 22:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
2 		6 7 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«У Дани были шансы выиграть, но Зверев удачнее сыграл в решающих моментах. На задней линии Саша играл острее. Он играл быстрее, активнее. Даню нельзя винить, что он не использовал какие-то шансы. Просто немного не сложилось. Матч был равный и мог повернуть в любую сторону», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что при счёте 5:4 в третьем сете Даниил Медведев имел два матчбола, но не смог их реализовать.

Новости. Теннис
