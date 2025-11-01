Ольховский отреагировал на поражение Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о проигрыше Даниила Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Накануне россиянин уступил Александру Звереву со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7).

«У Дани были шансы выиграть, но Зверев удачнее сыграл в решающих моментах. На задней линии Саша играл острее. Он играл быстрее, активнее. Даню нельзя винить, что он не использовал какие-то шансы. Просто немного не сложилось. Матч был равный и мог повернуть в любую сторону», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что при счёте 5:4 в третьем сете Даниил Медведев имел два матчбола, но не смог их реализовать.