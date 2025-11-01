Скидки
Священник благословил Карлоса Алькараса перед Итоговым чемпионатом АТР

Карлос Алькарас
Священник Мигель Товар Фернандес благословил первую ракетку мира Карлоса Алькараса перед стартом Итогового чемпионата АТР — 2025 и финалом Кубка Дэвиса — 2025. Испанец приехал на матч Кубка короля с участием ФК «Реал Мурсия».

«Пользуясь визитом Карлоса Алькараса, я имел честь познакомиться с ним, пообщаться и дать ему благословение перед ближайшими выступлениями в Турине и на Кубке Дэвиса.

Для меня, как для его земляка и почти ровесника, было гордостью благословить лучшего теннисиста мира, гордость всей Мурсии. ¡Vamos Murcia, vamos Carlitos!» — написал Товар Фернандес в социальных сетях.

Итоговый чемпионат АТР — 2025 пройдёт с 9 по 16 ноября, а финал Кубка Дэвиса — с 18 по 23 ноября.

