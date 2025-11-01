Скидки
Ольховский высказался об отсутствии теннисистов от России на Итоговом турнире

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал отсутствие россиян среди участников Итогового турнира по теннису в одиночном разряде.

«Не удивляет, что на Итоговом турнире не будет теннисистов от России. Наши неблизки к десятке. Не знаю, войдёт ли Медведев туда или нет — надо смотреть очки. Три человека в двадцатке — неплохой результат. Конечно, мы хотим большего, но не всегда получается», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Российские теннисисты на Итоговом турнире сыграют лишь в женском парном разряде — Мирра Андреева и Диана Шнайдер в первом матче встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и представительницей Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

