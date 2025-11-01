«Я не ожидал этого». Беккер — о поддержке от Джоковича после получения тюремного срока

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, что не ожидал получить волну поддержки от сербского теннисиста, своего бывшего подопечного Новака Джоковича после ареста Беккера и получения им тюремного срока. В 2022 году Беккер был приговорён к двум с половиной годам тюрьмы по делу о банкротстве, однако освободился досрочно.

На пресс-конференции «Ролан Гаррос» в 2022 году Джокович назвал Беккера частью своей семьи и заявил, что у него «обливается сердце кровью» от всего, что происходит с Беккером.

«Новак Джокович защищал титул [на «Ролан Гаррос], и на первой пресс-конференции он меня хвалил, говоря о том, какой я хороший человек, давал мне силы и поддержку.

Это «откликнулось» во всём мире. Для него помочь мне пройти очень сложную ситуацию… Конечно, я никогда не забуду. Я не ожидал этого ни от Новака, ни от остальных. Только тогда, когда ты в трудной ситуации, понимаешь, кто с тобой, а кто нет», — сказал Беккер в подкасте High Performance.