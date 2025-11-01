Скидки
Виктория Мбоко — Лейла Фернандес, результат матча 1 ноября 2025, счет 2:1, полуфинал турнира в Гонконге

Виктория Мбоко обыграла Лейлу Фернандес и вышла в финал турнира в Гонконге
Виктория Мбоко
Комментарии

Канадская теннисистка 21-я ракетка мира Виктория Мбоко обыграла соотечественницу Лейлу Фернандес (22-я строчка рейтинга) в полуфинале турнира в Гонконге. Счёт — 2:6, 6:3, 6:2.

Гонконг. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 10:40 МСК
Виктория Мбоко
21
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 2
         
Лейла Фернандес
22
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Встреча длилась 1 час 44 минуты. За это время Мбоко выполнила четыре эйса, реализовала два брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. Фернандес выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку, а также реализовала два брейк-пойнта из шести.

В финале соревнований на хардовом покрытии в Гонконге Виктория Мбоко (Канада) сыграет с испанской теннисисткой Кристиной Букшей (68-я ракетка мира). В этом сезоне Мбоко завоевала титул на турнире в Монреале.

