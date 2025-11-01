Скидки
Теннис

Стали известны финалистки турнира WTA-250 в Гонконге

Стали известны финалистки турнира WTA-250 в Гонконге
Виктория Мбоко
Сегодня, 1 ноября, определились участницы финала хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. В матче за титул сойдутся 21-я ракетка мира из Канады Виктория Мбоко и испанская теннисистка (68-я строчка рейтинга) Кристина Букша.

В полуфинале Букша оказалась сильнее соперницы из Австралии 32-й ракетки мира Майи Джойнт. Встреча длилась 56 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Гонконг. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 09:05 МСК
Кристина Букша
68
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Майя Джойнт
32
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Мбоко обыграла соотечественницу Лейлу Фернандес (22-я строчка рейтинга) в полуфинале турнира в Гонконге. Счёт — 2:6, 6:3, 6:2.

Гонконг. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 10:40 МСК
Виктория Мбоко
21
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 2
         
Лейла Фернандес
22
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Финал турнира в Гонконге состоится завтра, 2 ноября. Его прошлогодней чемпионкой является Диана Шнайдер (Россия).

Новости. Теннис
