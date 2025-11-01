Стали известны финалистки турнира WTA-250 в Гонконге
Сегодня, 1 ноября, определились участницы финала хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. В матче за титул сойдутся 21-я ракетка мира из Канады Виктория Мбоко и испанская теннисистка (68-я строчка рейтинга) Кристина Букша.
В полуфинале Букша оказалась сильнее соперницы из Австралии 32-й ракетки мира Майи Джойнт. Встреча длилась 56 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Гонконг. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 09:05 МСК
68
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
32
Майя Джойнт
М. Джойнт
Мбоко обыграла соотечественницу Лейлу Фернандес (22-я строчка рейтинга) в полуфинале турнира в Гонконге. Счёт — 2:6, 6:3, 6:2.
Гонконг. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 10:40 МСК
21
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
22
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Финал турнира в Гонконге состоится завтра, 2 ноября. Его прошлогодней чемпионкой является Диана Шнайдер (Россия).
