Стали известны финалистки турнира WTA-250 в Гонконге

Сегодня, 1 ноября, определились участницы финала хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. В матче за титул сойдутся 21-я ракетка мира из Канады Виктория Мбоко и испанская теннисистка (68-я строчка рейтинга) Кристина Букша.

В полуфинале Букша оказалась сильнее соперницы из Австралии 32-й ракетки мира Майи Джойнт. Встреча длилась 56 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Мбоко обыграла соотечественницу Лейлу Фернандес (22-я строчка рейтинга) в полуфинале турнира в Гонконге. Счёт — 2:6, 6:3, 6:2.

Финал турнира в Гонконге состоится завтра, 2 ноября. Его прошлогодней чемпионкой является Диана Шнайдер (Россия).