Стало известно, с кем Анна Блинкова сыграет в финале турнира в Цзюцзяне

Швейцарская теннисистка 53-я ракетка мира Виктория Голубич не смогла обыграть представительницу Австрии Лилли Таггер (235-я строчка рейтинга) в полуфинале турнира WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 6:1, 4:6, 7:5 в пользу австрийки.

Встреча длилась 2 часа 12 минут. За это время Голубич реализовала 4 брейк-пойнта из 12, выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки. Таггер выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

В финале хардовых соревнований в Китае Лилли Таггер сразится с российской спортсменкой Анной Блинковой, которая ранее оказалась сильнее Доминики Шальковой из Чехии. Таггер — 17 лет. В этом году она выиграла юниорский Открытый чемпионат Франции.