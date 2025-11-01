Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лилли Таггер — Виктория Голубич, результат матча 1 ноября 2025, счет 2:1, полуфинал турнира в Цзюцзяне

Стало известно, с кем Анна Блинкова сыграет в финале турнира в Цзюцзяне
Лилли Таггер
Комментарии

Швейцарская теннисистка 53-я ракетка мира Виктория Голубич не смогла обыграть представительницу Австрии Лилли Таггер (235-я строчка рейтинга) в полуфинале турнира WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 6:1, 4:6, 7:5 в пользу австрийки.

Цзюцзян. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 11:15 МСК
Лилли Таггер
235
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
1 		6 5
         
Виктория Голубич
53
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич

Встреча длилась 2 часа 12 минут. За это время Голубич реализовала 4 брейк-пойнта из 12, выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки. Таггер выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

В финале хардовых соревнований в Китае Лилли Таггер сразится с российской спортсменкой Анной Блинковой, которая ранее оказалась сильнее Доминики Шальковой из Чехии. Таггер — 17 лет. В этом году она выиграла юниорский Открытый чемпионат Франции.

Календарь турнира в Цзюцзяне
Сетка турнира в Цзюцзяне
Материалы по теме
Анна Блинкова вышла в финал турнира в Цзюцзяне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android