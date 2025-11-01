Стало известно, с кем Анна Блинкова сыграет в финале турнира в Цзюцзяне
Поделиться
Швейцарская теннисистка 53-я ракетка мира Виктория Голубич не смогла обыграть представительницу Австрии Лилли Таггер (235-я строчка рейтинга) в полуфинале турнира WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Счёт — 6:1, 4:6, 7:5 в пользу австрийки.
Цзюцзян. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 11:15 МСК
235
Лилли Таггер
Л. Таггер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7
|
|6
|5
53
Виктория Голубич
В. Голубич
Встреча длилась 2 часа 12 минут. За это время Голубич реализовала 4 брейк-пойнта из 12, выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки. Таггер выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.
В финале хардовых соревнований в Китае Лилли Таггер сразится с российской спортсменкой Анной Блинковой, которая ранее оказалась сильнее Доминики Шальковой из Чехии. Таггер — 17 лет. В этом году она выиграла юниорский Открытый чемпионат Франции.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
13:42
-
13:29
-
12:33
-
12:23
-
11:41
-
11:18
-
11:10
-
11:01
-
10:57
-
10:49
-
10:12
-
09:50
-
09:30
-
09:26
-
03:20
-
03:13
-
02:10
-
01:13
-
00:58
-
00:20
-
00:16
-
00:12
-
00:07
- 31 октября 2025
-
23:56
-
23:47
-
23:46
-
23:33
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
22:59
-
22:50
-
22:50
-
22:38