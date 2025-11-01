Скидки
«Мастерс» в Париже, 2025 год: расписание матчей на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в Париже (Франция) продолжится турнир серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Полуфиналы. Расписание на 1 ноября (время московское):

16:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Бублик (Казахстан).
19:00. Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия).

Среди россиян на турнире выступили Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев, однако ни один из них не смог дойти до полуфинальной стадии.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

