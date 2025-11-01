Скидки
Стефанос Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах по совету врача

Стефанос Циципас
Греческий теннисист 26-я ракетка мира Стефанос Циципас не примет участия в турнире АТР-250 в Афинах (Греция) по совету своего врача. Специалист дал рекомендацию спортсмену отдохнуть перед новым сезоном.

«С сожалением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире в Афинах. Мой врач дал совет мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть готовым к сезону-2026.

Хочу поблагодарить организаторов за проведение этого замечательного турнира в Греции. Очень жаль пропускать его, но это правильное решение для моего здоровья. Вернусь ещё сильнее. Спасибо всем за поддержку», — указано в тексте сообщения Циципаса в социальных сетях.

Турнир в Афинах пройдёт со 2 по 8 ноября.

Календарь турнира в Афинах
Сетка турнира в Афинах
