«Какой странный матч». Журналист — об игре Зверева и Медведева на «Мастерсе» в Париже
Французский журналист Бенуа Майлин прокомментировал итоги 1/4 финала «Мастерса» в Париже (Франция) между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Он сделал акцент на непредсказуемом ходе игры, которая закончилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу спортсмена из Германии.
Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 22:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 5
|
|6
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Какой странный матч. Будто Медведев парализовал Зверева. И вот наконец, впервые более чем за два года, после пяти подряд поражений, он [Зверев] вырывает победу чудом на тай-брейке третьего сета, спасая при этом два матчбола.
В полуфинале он сыграет с Синнером. Медведев больше не может претендовать на участие в Итоговом турнире», — написал Майлин в социальных сетях.
