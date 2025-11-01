«Какой странный матч». Журналист — об игре Зверева и Медведева на «Мастерсе» в Париже

Французский журналист Бенуа Майлин прокомментировал итоги 1/4 финала «Мастерса» в Париже (Франция) между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Он сделал акцент на непредсказуемом ходе игры, которая закончилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу спортсмена из Германии.

«Какой странный матч. Будто Медведев парализовал Зверева. И вот наконец, впервые более чем за два года, после пяти подряд поражений, он [Зверев] вырывает победу чудом на тай-брейке третьего сета, спасая при этом два матчбола.

В полуфинале он сыграет с Синнером. Медведев больше не может претендовать на участие в Итоговом турнире», — написал Майлин в социальных сетях.