«Тактически я играл глупо». Зверев — после матча с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Париже россиянина Даниила Медведева, рассказал, какие эмоции испытывает после матча.

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 22:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
2 		6 7 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«То, чем я доволен больше всего, — это спасённые матчболы, то, как я продолжал быть смелым в нужные моменты и сам выигрывал матч.

Чувствовалось, что вначале я играл неплохо, но чисто тактически я играл очень глупо. Я чувствовал свои удары, ощущал, что могу переломить матч, так как чувствовал себя действительно хорошо со своим ударом — но, опять таки, я «тупил». Поменял некоторые вещи в своей тактике и отыгрался.

Даниил — это моя ахиллесова пята, мне с ним не нравится играть (улыбается). Он из тех, кто слишком хорошо меня просчитывает. Конечно, я очень рад победе.

В воскресенье у меня с Янником [Синнером] был потрясающий матч, рад с ним снова оказаться на корте. Надеюсь, разделим между собой ещё одну крутую встречу», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Медведев уступил Звереву в 1/4 финала «Мастерса» в Париже, упустив два матчбола в 3-м сете
