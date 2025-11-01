«Тактически я играл глупо». Зверев — после матча с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Париже россиянина Даниила Медведева, рассказал, какие эмоции испытывает после матча.
«То, чем я доволен больше всего, — это спасённые матчболы, то, как я продолжал быть смелым в нужные моменты и сам выигрывал матч.
Чувствовалось, что вначале я играл неплохо, но чисто тактически я играл очень глупо. Я чувствовал свои удары, ощущал, что могу переломить матч, так как чувствовал себя действительно хорошо со своим ударом — но, опять таки, я «тупил». Поменял некоторые вещи в своей тактике и отыгрался.
Даниил — это моя ахиллесова пята, мне с ним не нравится играть (улыбается). Он из тех, кто слишком хорошо меня просчитывает. Конечно, я очень рад победе.
В воскресенье у меня с Янником [Синнером] был потрясающий матч, рад с ним снова оказаться на корте. Надеюсь, разделим между собой ещё одну крутую встречу», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
