«Тактически я играл глупо». Зверев — после матча с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Париже россиянина Даниила Медведева, рассказал, какие эмоции испытывает после матча.

«То, чем я доволен больше всего, — это спасённые матчболы, то, как я продолжал быть смелым в нужные моменты и сам выигрывал матч.

Чувствовалось, что вначале я играл неплохо, но чисто тактически я играл очень глупо. Я чувствовал свои удары, ощущал, что могу переломить матч, так как чувствовал себя действительно хорошо со своим ударом — но, опять таки, я «тупил». Поменял некоторые вещи в своей тактике и отыгрался.

Даниил — это моя ахиллесова пята, мне с ним не нравится играть (улыбается). Он из тех, кто слишком хорошо меня просчитывает. Конечно, я очень рад победе.

В воскресенье у меня с Янником [Синнером] был потрясающий матч, рад с ним снова оказаться на корте. Надеюсь, разделим между собой ещё одну крутую встречу», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.