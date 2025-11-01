Кори Гауфф показала свой образ на Хэллоуин

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф показала в социальных сетях свой образ на Хэллоуин. Спортсменка перевоплотилась в Фредди Крюгера — персонажа из фильма «Кошмар на улице Вязов».

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Завтра, 2 ноября, Кори Гауфф возьмёт старт на Итоговом чемпионате WTA, где попала в группу Штеффи Граф. Ей предстоит сыграть против пятой ракетки мира соотечественницы Джессики Пегулы.

Ранее Гауфф вошла в список 50 самых востребованных спортсменов 2025 года по версии издания SportsPro, заняв там 10-е место. Данный показатель замерялся по трём ключевым факторам, среди которых сила бренда, экономика и общий адресуемый рынок.