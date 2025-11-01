Беккер назвал причину, по которой Джокович отличается от Надаля и Федерера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, почему сербский теннисист Новак Джокович отличается от своих бывших главных конкурентов в карьере — швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

Беккер был тренером Джоковича с 2013 по 2016 годы.

«У него другой склад духа. Он из страны, где была война, ему пришлось пережить множество препятствий, прежде чем оказаться там, где он есть сейчас. За годы, которые мы вместе проработали, мы стали семьёй.

История семьи Джоковича происходит из очень сложной ситуации — пережить всё это, выиграть 24 титула турниров «Большого шлема» и побить все возможные рекорды… Это заслуга его характера, его личности», — приводит слова Беккера Punto de Break.