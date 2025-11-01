Скидки
Теннис

«Уважение, которого всегда заслуживал». Беккер — о продолжении Джоковичем карьеры

«Уважение, которого всегда заслуживал». Беккер — о продолжении Джоковичем карьеры
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер считает, что в случае, если нынешняя пятая ракетка мира серб Новак Джокович продлит карьеру ещё на пару лет, он станет самым популярным теннисистом в истории. Беккер был тренером Джоковича с 2013 по 2016 год.

«Он заработал уважение, которого всегда заслуживал. Если он поиграет ещё год или два, то превратится в самого популярного теннисиста всех времён и народов, потому что чем больше времени он проведёт на корте, тем больше людей поймёт, какой Новак есть на самом деле», — приводит слова Беккера Punto de Break.

