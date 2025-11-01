Янник Синнер установил рекорд итальянского тенниса на турнирах ATP

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в 43-й раз в карьере вышел в полуфинал на турнире ATP. Вчера, 31 октября, он обыграл американца Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 6:3, 6:3.

Синнер установил новое достижение для мужского итальянского тенниса. Ранее лучший показатель по выходам в 1/2 финала среди итальянских игроков делили Фабио Фоньини и Адриано Панатта — 42 полуфинала.

24-летний Синнер 31 раз выходил в финалы на турнирах ATP и завоевал 22 титула. За выход в решающий матч парижского «Мастерса» Янник поборется с немцем Александром Зверевым.