Янник Синнер установил рекорд итальянского тенниса на турнирах ATP
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в 43-й раз в карьере вышел в полуфинал на турнире ATP. Вчера, 31 октября, он обыграл американца Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 6:3, 6:3.
Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 21:10 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Синнер установил новое достижение для мужского итальянского тенниса. Ранее лучший показатель по выходам в 1/2 финала среди итальянских игроков делили Фабио Фоньини и Адриано Панатта — 42 полуфинала.
24-летний Синнер 31 раз выходил в финалы на турнирах ATP и завоевал 22 титула. За выход в решающий матч парижского «Мастерса» Янник поборется с немцем Александром Зверевым.
