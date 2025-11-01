Скидки
Теннис

Швёнтек — об игровом календаре: приходится с этим мириться и работать в рамках системы

Швёнтек — об игровом календаре: приходится с этим мириться и работать в рамках системы
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек поделилась мнением о календаре турниров WTA, отметив, что сейчас его можно считать перенасыщенным.

«Сейчас ведётся много разговоров, и большинство людей, управляющих WTA, понимают, что план немного пошёл не так. График оказался чрезмерным. Однако это бизнес, а значит, контракты и лицензии, и просто так всё отменить нельзя. Процесс, безусловно, сложный, и я не буду вдаваться в детали. Есть желание что-то изменить, но не всё возможно, потому что некоторые решения были приняты несколько лет назад, не совсем с нашего ведома. Нам приходится с этим мириться и работать в рамках этой системы.

В следующем году я не собираюсь смотреть, какие турниры обязательные, а за какие могу получить штраф. Я составлю свой календарь так, как посчитаю нужным. Посмотрим, смогу ли я психологически спокойно относиться к тому, что пропускаю турниры, пока другие девушки играют», – приводит слова Швёнтек Pro Football Network.

