Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Киз — об Аманде Анисимовой: меня впечатлило то, как она справилась с финалом Уимблдона

Киз — об Аманде Анисимовой: меня впечатлило то, как она справилась с финалом Уимблдона
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, чем её впечатлила Аманда Анисимова в сезоне-2025, отметив, как стойко теннисистка перенесла разгромное поражение в финале Уимблдона от польки Иги Швёнтек (0:6, 0:6).

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Думаю, больше всего в этом сезоне, во всём её возвращении, меня впечатлило то, как она справилась с финалом Уимблдона. Мне показалось, что она вела себя с такой достоинством, так достойно всё перенесла.

Я знаю, каково это — быть в такой ситуации, это ужасно тяжело и разбивает сердце. Но то, с каким достоинством она держалась, произвело на меня огромное впечатление», – приводит слова Киз Pro Football Network.

Материалы по теме
Лучшие теннисистки мира в вечерних нарядах! Всё готово к битве на Итоговом в Эр-Рияде
Лучшие теннисистки мира в вечерних нарядах! Всё готово к битве на Итоговом в Эр-Рияде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android