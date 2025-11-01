Киз — об Аманде Анисимовой: меня впечатлило то, как она справилась с финалом Уимблдона
Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, чем её впечатлила Аманда Анисимова в сезоне-2025, отметив, как стойко теннисистка перенесла разгромное поражение в финале Уимблдона от польки Иги Швёнтек (0:6, 0:6).
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Думаю, больше всего в этом сезоне, во всём её возвращении, меня впечатлило то, как она справилась с финалом Уимблдона. Мне показалось, что она вела себя с такой достоинством, так достойно всё перенесла.
Я знаю, каково это — быть в такой ситуации, это ужасно тяжело и разбивает сердце. Но то, с каким достоинством она держалась, произвело на меня огромное впечатление», – приводит слова Киз Pro Football Network.
