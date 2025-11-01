Киз — об Аманде Анисимовой: меня впечатлило то, как она справилась с финалом Уимблдона

Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, чем её впечатлила Аманда Анисимова в сезоне-2025, отметив, как стойко теннисистка перенесла разгромное поражение в финале Уимблдона от польки Иги Швёнтек (0:6, 0:6).

«Думаю, больше всего в этом сезоне, во всём её возвращении, меня впечатлило то, как она справилась с финалом Уимблдона. Мне показалось, что она вела себя с такой достоинством, так достойно всё перенесла.

Я знаю, каково это — быть в такой ситуации, это ужасно тяжело и разбивает сердце. Но то, с каким достоинством она держалась, произвело на меня огромное впечатление», – приводит слова Киз Pro Football Network.