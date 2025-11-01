Александр Бублик разбил ракетку во время полуфинала с Оже-Альяссимом в Париже

Сегодня, 1 ноября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) проходят полуфинальные матчи. В эти минуты на корте встречаются 16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 10-ю строчку рейтинга ATP.

Первый сет встречи остался за Оже-Альяссимом — 7:6 (7:3). Во второй партии Бублик сделал брейк в первом гейме на подаче канадца, однако в следующем же гейме проиграл свою подачу, после чего разозлился и разбил ракетку. После этого Бублик снова сделал брейк на подаче Оже-Альяссима.

Фото: Кадр из трансляции

Во втором полуфинале парижского «Мастерса» сыграют итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев. Матч состоится сегодня, 1 ноября, после встречи Бублика и Оже-Альяссима.