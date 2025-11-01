Александр Бублик разбил ракетку во время полуфинала с Оже-Альяссимом в Париже
Поделиться
Сегодня, 1 ноября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) проходят полуфинальные матчи. В эти минуты на корте встречаются 16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 10-ю строчку рейтинга ATP.
Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
16
Александр Бублик
А. Бублик
Первый сет встречи остался за Оже-Альяссимом — 7:6 (7:3). Во второй партии Бублик сделал брейк в первом гейме на подаче канадца, однако в следующем же гейме проиграл свою подачу, после чего разозлился и разбил ракетку. После этого Бублик снова сделал брейк на подаче Оже-Альяссима.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Во втором полуфинале парижского «Мастерса» сыграют итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев. Матч состоится сегодня, 1 ноября, после встречи Бублика и Оже-Альяссима.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
18:36
-
18:24
-
18:15
-
18:03
-
17:54
-
17:40
-
17:29
-
17:19
-
17:03
-
16:52
-
16:28
-
16:20
-
16:05
-
14:42
-
13:42
-
13:29
-
12:33
-
12:23
-
11:41
-
11:18
-
11:10
-
11:01
-
10:57
-
10:49
-
10:12
-
09:50
-
09:30
-
09:26
-
03:20
-
03:13
-
02:10
-
01:13
-
00:58
-
00:20
-
00:16