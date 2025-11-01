Скидки
Теннис

Александр Бублик разбил ракетку во время полуфинала с Оже-Альяссимом в Париже



Сегодня, 1 ноября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) проходят полуфинальные матчи. В эти минуты на корте встречаются 16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 10-ю строчку рейтинга ATP.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Первый сет встречи остался за Оже-Альяссимом — 7:6 (7:3). Во второй партии Бублик сделал брейк в первом гейме на подаче канадца, однако в следующем же гейме проиграл свою подачу, после чего разозлился и разбил ракетку. После этого Бублик снова сделал брейк на подаче Оже-Альяссима.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во втором полуфинале парижского «Мастерса» сыграют итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев. Матч состоится сегодня, 1 ноября, после встречи Бублика и Оже-Альяссима.


Теннис


