«Главным приоритетом был Эр-Рияд». Соболенко — о пропуске азиатской серии турниров

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему решила пропустить большую часть азиатской серии сезона-2025.

«В прошлом году я не чувствовала себя хорошо, играя всю азиатскую серию. Мне казалось, что это наступило слишком рано. Я играла в Ухане и была совершенно измотана. Хотя и выиграла, чувствовала, что просто не могу больше играть. Не могла заставить себя, не было никакого азарта. Я буквально принуждала себя, а это не здорово. Потом приехала в Эр-Рияд и была полностью выжата. Я уже не знала, как с этим справляться. Была просто счастлива, когда сезон закончился.

В этом году мы подошли к выбору турниров гораздо осторожнее. Решили не торопиться и пропустить Пекин, сыграть пару матчей и, возможно, выиграть. Мы не выиграли Ухань, но всё же сыграли несколько матчей, это оказалось отличным решением с точки зрения распределения времени перед поездкой в Эр-Рияд. Главным приоритетом был именно Эр-Рияд», – сказала Соболенко в интервью Sky Sports.

