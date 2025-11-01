Александр Бублик проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале «Мастерса» в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в финал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В полуфинале он потерпел поражение от 10-го номера ATP канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Бублика пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

В финале парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия).