Феликс Оже-Альяссим — Александр Бублик, результат матча 1 ноября 2025, счёт 2:0, полуфинал Мастерс Париж

Александр Бублик проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале «Мастерса» в Париже
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в финал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В полуфинале он потерпел поражение от 10-го номера ATP канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Бублика пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

В финале парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия).

Фото
Александр Бублик разбил ракетку во время полуфинала с Оже-Альяссимом в Париже
