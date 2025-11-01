Скидки
Феликс Оже-Альяссим вышел на восьмое место в гонке на Итоговый турнир ATP — 2025

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обошёл итальянца Лоренцо Музетти в борьбе за последнюю путёвку на Итоговый чемпионат ATP — 2025. Сегодня, 1 ноября, Оже-Альяссим обыграл казахстанца Александра Бублика в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) — 7:6 (7:3), 6:4.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

После выхода в финал «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим набрал 3845 очков. Музетти проиграл в Париже во втором круге и имеет 3685 очков.

Феликс Оже-Альяссим может квалифицироваться на Итоговый турнир в случае победы на турнире во французской столице. Если канадец проиграет в финале, Музетти сохранит шансы на отбор на Итоговый. На следующей неделе Лоренцо сыграет на турнире ATP-250 в Афинах (Греция), Феликс заявлен на турнир в Метце (Франция).

