Феликс Оже-Альяссим вышел на восьмое место в гонке на Итоговый турнир ATP — 2025
10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обошёл итальянца Лоренцо Музетти в борьбе за последнюю путёвку на Итоговый чемпионат ATP — 2025. Сегодня, 1 ноября, Оже-Альяссим обыграл казахстанца Александра Бублика в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) — 7:6 (7:3), 6:4.
Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
16
Александр Бублик
А. Бублик
После выхода в финал «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим набрал 3845 очков. Музетти проиграл в Париже во втором круге и имеет 3685 очков.
Феликс Оже-Альяссим может квалифицироваться на Итоговый турнир в случае победы на турнире во французской столице. Если канадец проиграет в финале, Музетти сохранит шансы на отбор на Итоговый. На следующей неделе Лоренцо сыграет на турнире ATP-250 в Афинах (Греция), Феликс заявлен на турнир в Метце (Франция).
