Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим во второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса»

Оже-Альяссим во второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса»
Комментарии

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во второй раз в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс». Оже-Альяссим обыграл в финале турнира в Париже казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Ранее Феликс Оже-Альяссим выходил в финал «Мастерса» в 2024 году на турнире в Мадриде (Испания). В финале соревнований он проиграл российскому теннисисту Андрею Рублёву со счётом 6:4, 5:7, 5:7.

В финале парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия).

«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем турнира является немецкий теннисист Александр Зверев.

Материалы по теме
Феликс Оже-Альяссим вышел на восьмое место в гонке на Итоговый турнир ATP — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android