Оже-Альяссим во второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса»
10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во второй раз в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс». Оже-Альяссим обыграл в финале турнира в Париже казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
16
Александр Бублик
А. Бублик
Ранее Феликс Оже-Альяссим выходил в финал «Мастерса» в 2024 году на турнире в Мадриде (Испания). В финале соревнований он проиграл российскому теннисисту Андрею Рублёву со счётом 6:4, 5:7, 5:7.
В финале парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия).
«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем турнира является немецкий теннисист Александр Зверев.
