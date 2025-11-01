Оже-Альяссим во второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса»

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во второй раз в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс». Оже-Альяссим обыграл в финале турнира в Париже казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Ранее Феликс Оже-Альяссим выходил в финал «Мастерса» в 2024 году на турнире в Мадриде (Испания). В финале соревнований он проиграл российскому теннисисту Андрею Рублёву со счётом 6:4, 5:7, 5:7.

В финале парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия).

«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем турнира является немецкий теннисист Александр Зверев.