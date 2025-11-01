Швёнтек уверенно обыграла Киз в стартовом матче Итогового турнира WTA

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала в розыгрыше Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв американку Мэдисон Киз (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Мэдисон Киз сделала в игре один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Швёнтек проведёт с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, а Мэдисон Киз сыграет в следующем раунде турнира с Амандой Анисимовой (США).