Теннис

Ига Швёнтек — Мэдисон Киз, результат матча 1 ноября 2025, счет 2:0, Итоговый турнир WTA – 2025

Швёнтек уверенно обыграла Киз в стартовом матче Итогового турнира WTA


Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала в розыгрыше Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв американку Мэдисон Киз (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Мэдисон Киз сделала в игре один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Швёнтек проведёт с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, а Мэдисон Киз сыграет в следующем раунде турнира с Амандой Анисимовой (США).

Таблица Итогового турнира WTA
Календарь Итогового турнира WTA
Все участницы женского Итогового турнира. Кто и в какой группе сыграет?
Все участницы женского Итогового турнира. Кто и в какой группе сыграет?
