Швёнтек уверенно обыграла Киз в стартовом матче Итогового турнира WTA
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала в розыгрыше Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв американку Мэдисон Киз (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Мэдисон Киз
М. Киз
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Мэдисон Киз сделала в игре один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Швёнтек проведёт с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, а Мэдисон Киз сыграет в следующем раунде турнира с Амандой Анисимовой (США).
Комментарии
