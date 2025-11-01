Фото: Оже-Альяссим убрал остатки разбитой ракетки Бублика, Александр показал ему сердечко

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик продемонстрировал сердце в адрес канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (10-я ракетка мира) во время их очного полуфинала на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Во второй партии Бублик сделал брейк в первом гейме на подаче канадца, однако в следующем же гейме проиграл свою подачу, после чего разозлился и разбил ракетку. Оже-Альяссим полотенцем вытер остатки разбитой ракетки Александра, который показал Феликсу сердечко в знак благодарности.

Фото: Кадр из трансляции

Матч Бублик проиграл со счётом 6:7 (3:7), 4:6. В финале парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем встречи Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия).