Кудерметова/Мертенс — Шувэй/Остапенко: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде — не ранее 21:00

Сегодня, 1 ноября, стартовал розыгрыш парного разряда Итогового турнира WTA в Эр-Рияде. В рамках игрового дня пройдёт матч в группе Мартины Навратиловой, в котором российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс сыграют с дуэтом Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кудерметова/Мертенс – Шувэй/Остапенко, начало которого запланировано на 21:00 по московскому времени.

В личном противостоянии со счётом 2-0 ведут Кудерметова и Мертенс. Они выиграли в матче второго круга турнира в Риме (7:5, 6:2) в 2025 году, в также одержали победу в финале Уимблдона-2025 — 3:6, 6:2, 6:4.

Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.