Кудерметова/Мертенс — Шувэй/Остапенко: онлайн-трансляция матча Итогового турнира WTA в Эр-Рияде не ранее 21:00 мск

Кудерметова/Мертенс — Шувэй/Остапенко: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде — не ранее 21:00
Сегодня, 1 ноября, стартовал розыгрыш парного разряда Итогового турнира WTA в Эр-Рияде. В рамках игрового дня пройдёт матч в группе Мартины Навратиловой, в котором российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс сыграют с дуэтом Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кудерметова/Мертенс – Шувэй/Остапенко, начало которого запланировано на 21:00 по московскому времени.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
01 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Не начался
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко

В личном противостоянии со счётом 2-0 ведут Кудерметова и Мертенс. Они выиграли в матче второго круга турнира в Риме (7:5, 6:2) в 2025 году, в также одержали победу в финале Уимблдона-2025 — 3:6, 6:2, 6:4.

Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Таблица парного разряда Итогового турнира WTA
Календарь парного разряда Итогового турнира WTA
