Синнер повесил «баранку» Звереву в первом сете полуфинала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 1 ноября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) проходят полуфинальные матчи. В эти минуты на корте встречаются вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и немец Александр Зверев, занимающий третью строчку рейтинга ATP. Синнер выиграл первый сет полуфинала всухую — 6:0. Партия продолжалась 30 минут, Зверев не заработал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Париже Александр Зверев в тяжелейшем матче обыграл россиянина Даниила Медведева на тай-брейке решающего сета (2:6, 6:3, 7:6 (7:5)). Янник Синнер же без проблем победил американца Бена Шелтона в двух сетах — 6:3, 6:3.