Синнер повесил «баранку» Звереву в первом сете полуфинала «Мастерса» в Париже

Комментарии

Сегодня, 1 ноября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) проходят полуфинальные матчи. В эти минуты на корте встречаются вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и немец Александр Зверев, занимающий третью строчку рейтинга ATP. Синнер выиграл первый сет полуфинала всухую — 6:0. Партия продолжалась 30 минут, Зверев не заработал ни одного брейк-пойнта.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
0 		1
6 		0
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В четвертьфинале турнира в Париже Александр Зверев в тяжелейшем матче обыграл россиянина Даниила Медведева на тай-брейке решающего сета (2:6, 6:3, 7:6 (7:5)). Янник Синнер же без проблем победил американца Бена Шелтона в двух сетах — 6:3, 6:3.

Фото: Оже-Альяссим убрал остатки разбитой ракетки Бублика, Александр показал ему сердечко
