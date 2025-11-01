Синнер повесил «баранку» Звереву в первом сете полуфинала «Мастерса» в Париже
Сегодня, 1 ноября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) проходят полуфинальные матчи. В эти минуты на корте встречаются вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и немец Александр Зверев, занимающий третью строчку рейтинга ATP. Синнер выиграл первый сет полуфинала всухую — 6:0. Партия продолжалась 30 минут, Зверев не заработал ни одного брейк-пойнта.
Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 19:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
2
Янник Синнер
Я. Синнер
В четвертьфинале турнира в Париже Александр Зверев в тяжелейшем матче обыграл россиянина Даниила Медведева на тай-брейке решающего сета (2:6, 6:3, 7:6 (7:5)). Янник Синнер же без проблем победил американца Бена Шелтона в двух сетах — 6:3, 6:3.
