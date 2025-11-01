Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: куда бы ни поехала, мне везде приносят текилу и мармеладных мишек

Соболенко: куда бы ни поехала, мне везде приносят текилу и мармеладных мишек
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала забавную историю о том, как поклонники и сотрудники заведений по всему миру продолжают ассоциировать её с текилой и мармеладными мишками.

— После Майами и Мадрида ты говорила, что собираешься отпраздновать с текилой и просто отключиться от всего.
— Это так смешно — куда бы я сейчас ни поехала, везде мне приносят текилу и мармеладных мишек! А я такая: «Я сейчас вообще не пью!» (Смеётся.) У меня уже целый запас текилы и мармеладок. Надеюсь, люди не перестанут это делать, потому что, когда я приехала на Миконос, в каждом месте меня реально удивляли: приносили текилу и мишек. В одном месте даже сказали: «Извините, у нас нет мармеладных мишек, но есть текила!» (Смеётся.) Так что тут нужно держать баланс, – сказала Соболенко в интервью Sky Sports.

Материалы по теме
«Главным приоритетом был Эр-Рияд». Соболенко — о пропуске азиатской серии турниров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android