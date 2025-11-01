Соболенко: куда бы ни поехала, мне везде приносят текилу и мармеладных мишек

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала забавную историю о том, как поклонники и сотрудники заведений по всему миру продолжают ассоциировать её с текилой и мармеладными мишками.

— После Майами и Мадрида ты говорила, что собираешься отпраздновать с текилой и просто отключиться от всего.

— Это так смешно — куда бы я сейчас ни поехала, везде мне приносят текилу и мармеладных мишек! А я такая: «Я сейчас вообще не пью!» (Смеётся.) У меня уже целый запас текилы и мармеладок. Надеюсь, люди не перестанут это делать, потому что, когда я приехала на Миконос, в каждом месте меня реально удивляли: приносили текилу и мишек. В одном месте даже сказали: «Извините, у нас нет мармеладных мишек, но есть текила!» (Смеётся.) Так что тут нужно держать баланс, – сказала Соболенко в интервью Sky Sports.