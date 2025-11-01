Янник Синнер разгромил Зверева в полуфинале «Мастерса» в Париже, проиграв один гейм
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В полуфинале он одержал разгромную победу над третьим номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым со счётом 6:0, 6:1.
Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 19:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Зверева два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В финале парижского «Мастерса» Янник Синнер сыграет с 10-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
20:25
-
20:24
-
20:13
-
20:08
-
19:41
-
19:31
-
19:24
-
19:18
-
18:36
-
18:24
-
18:15
-
18:03
-
17:54
-
17:40
-
17:29
-
17:19
-
17:03
-
16:52
-
16:28
-
16:20
-
16:05
-
14:42
-
13:42
-
13:29
-
12:33
-
12:23
-
11:41
-
11:18
-
11:10
-
11:01
-
10:57
-
10:49
-
10:12
-
09:50
-
09:30