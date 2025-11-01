Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Янник Синнер, результат матча 1 ноября 2025, счёт 0:2, полуфинал Мастерс Париж

Янник Синнер разгромил Зверева в полуфинале «Мастерса» в Париже, проиграв один гейм
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В полуфинале он одержал разгромную победу над третьим номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым со счётом 6:0, 6:1.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Зверева два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале парижского «Мастерса» Янник Синнер сыграет с 10-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Материалы по теме
Александр Бублик проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android