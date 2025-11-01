Янник Синнер разгромил Зверева в полуфинале «Мастерса» в Париже, проиграв один гейм

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В полуфинале он одержал разгромную победу над третьим номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым со счётом 6:0, 6:1.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Зверева два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале парижского «Мастерса» Янник Синнер сыграет с 10-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.