«Просто потрясающе!» Оже-Альяссим поделился эмоциями после выхода в финал в Париже

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Париже. В 1/2 финала турнира он был сильнее казахстанца Александра Бублика (7:6 (7:3), 6:4).
«Я так счастлив! Финал турнира уровня «Мастерс» — это звучит просто потрясающе!.. Такие финалы не играешь каждую неделю. Надеюсь, смогу пройти до конца и выиграть титул.
Если говорить об игре сегодня — на «Мастерсах» каждый матч сложный, здесь просто невероятный уровень участников. Всегда интересно проверить, как твоя игра соотносится с игрой лучших. У меня есть глубокая уверенность в себе, я знаю, на что способен против сильнейших игроков мира, но всё равно нужно выходить и выполнять план. Сегодня мне это удалось, и я очень доволен результатом», – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте после матча.
За титул чемпиона «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим поспорит с итальянцем Янником Синнером.
- 1 ноября 2025
