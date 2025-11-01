Скидки
Матч-центр:
Теннис

Янник Синнер вышел в финал на 9 из 11 турниров в 2025 году

Янник Синнер вышел в финал на 9 из 11 турниров в 2025 году
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в девятый финал на турнире ATP в 2025 году. Сегодня, 1 ноября, он разгромил немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 6:0, 6:1.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В нынешнем сезоне Синнер провёл всего 11 турниров. С февраля по май итальянец отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2024 году.

Раньше финалов в 2025 году он проигрывал только дважды. Во втором круге «пятисотника» в Галле (Казахстан) потерпел поражение от Александра Бублика из Казахстана, а в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) снялся из-за судорог.

В 2025 году Янник Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотники» в Пекине (Китай) и Вене (Австрия).

