Янник Синнер вышел в финал на 9 из 11 турниров в 2025 году

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в девятый финал на турнире ATP в 2025 году. Сегодня, 1 ноября, он разгромил немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 6:0, 6:1.

В нынешнем сезоне Синнер провёл всего 11 турниров. С февраля по май итальянец отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2024 году.

Раньше финалов в 2025 году он проигрывал только дважды. Во втором круге «пятисотника» в Галле (Казахстан) потерпел поражение от Александра Бублика из Казахстана, а в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) снялся из-за судорог.

В 2025 году Янник Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотники» в Пекине (Китай) и Вене (Австрия).