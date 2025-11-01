Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Анисимову

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с победы начала свой путь на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв американку Аманду Анисимову (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 58 минут. За время матча Рыбакина выполнила семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Аманда Анисимова сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт за матч.

Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Рыбакина проведёт с польской теннисисткой Игой Швёнтек, а Аманда Анисимова сыграет в следующем раунде турнира с Мэдисон Киз (США).