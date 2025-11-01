Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Аманда Анисимова, результат матча 1 ноября 2025, счет 2:0, Итоговый турнир WTA – 2025

Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Анисимову
Комментарии

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с победы начала свой путь на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв американку Аманду Анисимову (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 19:45 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 58 минут. За время матча Рыбакина выполнила семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Аманда Анисимова сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт за матч.

Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Рыбакина проведёт с польской теннисисткой Игой Швёнтек, а Аманда Анисимова сыграет в следующем раунде турнира с Мэдисон Киз (США).

Таблица Итогового турнира WTA
Календарь итогового турнира WTA
Материалы по теме
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android