Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Анисимову
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с победы начала свой путь на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв американку Аманду Анисимову (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 19:45 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 58 минут. За время матча Рыбакина выполнила семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Аманда Анисимова сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт за матч.
Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Рыбакина проведёт с польской теннисисткой Игой Швёнтек, а Аманда Анисимова сыграет в следующем раунде турнира с Мэдисон Киз (США).
