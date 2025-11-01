Скидки
«Он испытывал физические трудности». Синнер — о матче со Зверевым в Париже
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинальном матче «Мастерса» в Париже над немцем Александром Зверевым (6:0, 6:1).

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Когда падает физическая форма, как это произошло у него, сложно выдавать полную мощь на подаче. Конечно, я рад оказаться в финале, но это не тот путь, каким хотелось бы туда добраться. Игра с Сашей всегда особенная. Сегодня он был не на сто процентов готов играть — это было видно. Он испытывал физические трудности: у него был очень плотный график в последние месяцы. Вчера он выиграл невероятный матч, спасая два матч-пойнта, а это тяжело как психологически, так и физически. Он вышел в финал в Вене и снова полуфинал здесь — это потрясающая серия для него. Мы все надеемся, что он восстановится и будет готов к Турину. Со своей стороны я очень рад быть в финале», – сказал Синнер в интервью на корте после матча.

За титул чемпиона «Мастерса» в Париже Янник Синнер поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

