«Он испытывал физические трудности». Синнер — о матче со Зверевым в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинальном матче «Мастерса» в Париже над немцем Александром Зверевым (6:0, 6:1).

«Когда падает физическая форма, как это произошло у него, сложно выдавать полную мощь на подаче. Конечно, я рад оказаться в финале, но это не тот путь, каким хотелось бы туда добраться. Игра с Сашей всегда особенная. Сегодня он был не на сто процентов готов играть — это было видно. Он испытывал физические трудности: у него был очень плотный график в последние месяцы. Вчера он выиграл невероятный матч, спасая два матч-пойнта, а это тяжело как психологически, так и физически. Он вышел в финал в Вене и снова полуфинал здесь — это потрясающая серия для него. Мы все надеемся, что он восстановится и будет готов к Турину. Со своей стороны я очень рад быть в финале», – сказал Синнер в интервью на корте после матча.

За титул чемпиона «Мастерса» в Париже Янник Синнер поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.