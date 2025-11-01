«Финал с ним будет чем-то особенным». Синнер — о предстоящем матче с Оже-Альяссимом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего финального матча «Мастерса» в Париже с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча состоится 2 ноября.

«Он показывает потрясающий теннис и сильно прибавил, особенно в последние месяцы. Он снова нашёл свою игру. С нетерпением жду завтрашнего матча. Играть с ним, особенно в финале, — это особенный момент для нас обоих. Конечно, мы надеемся на отличный финал.

Я очень рад за Феликса — он один из самых приятных ребят в туре. Совместный финал с ним будет чем-то особенным. Мы оба будем пытаться вытолкнуть друг друга на максимум, так что будет очень сложно. Я просто счастлив и собираюсь насладиться атмосферой. После этого матча у меня будет пара выходных, а это тоже помогает», – сказал Синнер в интервью на корте после матча.