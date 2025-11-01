Определились финалисты «Мастерса» в Париже

Сегодня, 1 ноября, завершились полуфинальные матчи хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой парой финалистов соревнований. Матч за титул состоится завтра, 2 ноября.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Финал:

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Янник Синнер (Италия, 2).

Оба полуфинальных матча завершились в двух сетах. Оже-Альяссим обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (7:6 (7:3)), Синнер разгромил немца Александра Зверева со счётом 6:0, 6:1.

«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. В прошлом году турнир выиграл немецкий теннисист Александр Зверев.