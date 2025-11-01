Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалисты «Мастерса» в Париже

Определились финалисты «Мастерса» в Париже
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, завершились полуфинальные матчи хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой парой финалистов соревнований. Матч за титул состоится завтра, 2 ноября.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Финал:

Оба полуфинальных матча завершились в двух сетах. Оже-Альяссим обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (7:6 (7:3)), Синнер разгромил немца Александра Зверева со счётом 6:0, 6:1.

«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. В прошлом году турнир выиграл немецкий теннисист Александр Зверев.

Материалы по теме
Синнер разгромил Зверева в полуфинале Парижа. А Оже-Альяссим не оставил шансов Бублику
Синнер разгромил Зверева в полуфинале Парижа. А Оже-Альяссим не оставил шансов Бублику
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android