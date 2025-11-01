«Довольна своей подачей». Рыбакина — о матче с Анисимовой в Эр-Рияде
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над американкой Амандой Анисимовой в стартовом матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился со счётом 6:3, 6:1.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 19:45 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Я довольна своей подачей. Аманда — отличная теннисистка и непростой соперник, поэтому я понимала, что нужно хорошо подавать. Сегодня всё сложилось удачно. Я очень довольна своей игрой и надеюсь, что смогу продолжать подавать на таком уровне», – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.
Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Рыбакина проведёт с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Встреча запланирована на 3 ноября.
