«Довольна своей подачей». Рыбакина — о матче с Анисимовой в Эр-Рияде

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над американкой Амандой Анисимовой в стартовом матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился со счётом 6:3, 6:1.

«Я довольна своей подачей. Аманда — отличная теннисистка и непростой соперник, поэтому я понимала, что нужно хорошо подавать. Сегодня всё сложилось удачно. Я очень довольна своей игрой и надеюсь, что смогу продолжать подавать на таком уровне», – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Рыбакина проведёт с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Встреча запланирована на 3 ноября.