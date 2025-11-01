Определились финалистки турнира WTA-250 в Ченнае

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1 ноября в Ченнае (Индия) прошёл четвёртый игровой день турнира категории WTA-250. Завершились все матчи полуфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые вышли в финал соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ченнае (Индия). Финал:

Джаниче Чен (Индонезия) – Кимберли Биррелл (Новая Зеландия).

Чен в полуфинале турнира была сильнее Ланланы Тараруди (Таиланд) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), а Кимберли Биррелл обыграла представительницу Китайского Тайбэя Джоанну Гарленд (6:7 (2:7), 6:3, 7:5).

Турнир WTA-250 в Ченнае проходит с 29 октября по 2 ноября. Соревнования в Ченнае проходят впервые с 2022 года. В финале розыгрыша турнира 2022 года победу праздновала чешка Линда Фрухвиртова, которая обыграла польку Магду Линетт со счётом 4:6, 6:3, 6:4.