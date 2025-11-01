Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира WTA-250 в Ченнае

Определились финалистки турнира WTA-250 в Ченнае
Аудио-версия:
Комментарии

1 ноября в Ченнае (Индия) прошёл четвёртый игровой день турнира категории WTA-250. Завершились все матчи полуфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые вышли в финал соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ченнае (Индия). Финал:

  • Джаниче Чен (Индонезия) – Кимберли Биррелл (Новая Зеландия).

Чен в полуфинале турнира была сильнее Ланланы Тараруди (Таиланд) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), а Кимберли Биррелл обыграла представительницу Китайского Тайбэя Джоанну Гарленд (6:7 (2:7), 6:3, 7:5).

Турнир WTA-250 в Ченнае проходит с 29 октября по 2 ноября. Соревнования в Ченнае проходят впервые с 2022 года. В финале розыгрыша турнира 2022 года победу праздновала чешка Линда Фрухвиртова, которая обыграла польку Магду Линетт со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Сетка турнира в Ченнае
Календарь турнира в Ченнае
Материалы по теме
Все участницы женского Итогового турнира. Кто и в какой группе сыграет?
Истории
Все участницы женского Итогового турнира. Кто и в какой группе сыграет?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android