Даниил Медведев снялся с турнира ATP-250 в Метце после поражения в Париже от Зверева

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), который пройдёт со 2 по 8 ноября. Днём ранее Медведев взял уайлд-кард на турнир, но потерпел поражение в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция) и потерял шансы квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2025.

В Париже Медведев проиграл немцу Александру Звереву со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7), упустив два матчбола. Впервые с 2018 года россиянин не сыграет на Итоговом турнире АТР.

Борьба за последнее место на Итоговом идёт между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и итальянцем Лоренцо Музетти.