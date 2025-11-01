Даниил Медведев снялся с турнира ATP-250 в Метце после поражения в Париже от Зверева
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), который пройдёт со 2 по 8 ноября. Днём ранее Медведев взял уайлд-кард на турнир, но потерпел поражение в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция) и потерял шансы квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2025.
В Париже Медведев проиграл немцу Александру Звереву со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7), упустив два матчбола. Впервые с 2018 года россиянин не сыграет на Итоговом турнире АТР.
Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 22:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 5
|
|6
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
Борьба за последнее место на Итоговом идёт между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и итальянцем Лоренцо Музетти.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
21:39
-
21:27
-
21:21
-
21:18
-
21:04
-
20:48
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
20:13
-
20:08
-
19:41
-
19:31
-
19:24
-
19:18
-
18:36
-
18:24
-
18:15
-
18:03
-
17:54
-
17:40
-
17:29
-
17:19
-
17:03
-
16:52
-
16:28
-
16:20
-
16:05
-
14:42
-
13:42
-
13:29
-
12:33
-
12:23
-
11:41
-
11:18