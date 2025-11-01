Скидки
Рыбакина — о графике перед Итоговым турниром WTA: сыгранные матчи добавляют уверенности

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, повлиял ли загруженный график последних недель на её состояние в стартовом матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рыбакина обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 19:45 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Помог ли насыщенный график перед стартом турнира в сегодняшней игре?
— Конечно, сыгранные матчи добавляют уверенности. В то же время я немного устала, но рада, что смогла показать нужную интенсивность. На тренировке я чувствовала себя немного не в форме, поэтому особенно приятно, что смогла изменить это в матче. Подача сегодня точно очень помогла мне, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.

«Довольна своей подачей». Рыбакина — о матче с Анисимовой в Эр-Рияде
