Рыбакина — о графике перед Итоговым турниром WTA: сыгранные матчи добавляют уверенности
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, повлиял ли загруженный график последних недель на её состояние в стартовом матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рыбакина обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:1.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 19:45 МСК
– Помог ли насыщенный график перед стартом турнира в сегодняшней игре?
— Конечно, сыгранные матчи добавляют уверенности. В то же время я немного устала, но рада, что смогла показать нужную интенсивность. На тренировке я чувствовала себя немного не в форме, поэтому особенно приятно, что смогла изменить это в матче. Подача сегодня точно очень помогла мне, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.
