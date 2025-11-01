Сегодня, 1 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый чемпионат WTA — 2025. В турнире принимают участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона-2025: белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, итальянка Жасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто станет победительницей Итогового чемпионата WTA?

Действующей победительницей Итогового турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, которая в этом году на турнир не квалифицировалась.