Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет победительницей Итогового чемпионата WTA?

Кто станет победительницей Итогового чемпионата WTA?
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый чемпионат WTA — 2025. В турнире принимают участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона-2025: белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, итальянка Жасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто станет победительницей Итогового чемпионата WTA?

Действующей победительницей Итогового турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, которая в этом году на турнир не квалифицировалась.

Материалы по теме
Швёнтек уверенно обыграла Киз в стартовом матче Итогового турнира WTA
Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Анисимову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android