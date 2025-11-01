Скидки
Главная Теннис Новости

Кудерметова/Мертенс — Остапенко/Шувэй, результат матча 1 ноября 2025, счет 1:2, Итоговый турнир WTA – 2025

Пара Кудерметова/Мертенс с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA — 2025
Аудио-версия:
Российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс проиграла в стартовом матче розыгрыша парного разряда Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), уступив латвийке Елене Остапенко и представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:1, 5:7, [5:10].

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
01 ноября 2025, суббота. 21:10 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0 5
1 		7 1 10
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Кудерметова и Мертенс выполнили одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать пять брейк-пойнтов из пяти. Остапенко и Шувэй сделали в игре один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти.

Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Таблица парного разряда Итогового турнира WTA
Календарь парного разряда Итогового турнира WTA
