Пара Кудерметова/Мертенс с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA — 2025

Российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс проиграла в стартовом матче розыгрыша парного разряда Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), уступив латвийке Елене Остапенко и представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:1, 5:7, [5:10].

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Кудерметова и Мертенс выполнили одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать пять брейк-пойнтов из пяти. Остапенко и Шувэй сделали в игре один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти.

Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.