Фото: Мирра Андреева в Эр-Рияде с Кончитой Мартинес и Азузом Симсичем

Тренер по физподготовке Азуз Симсич опубликовал совместную фотографию с 18-летней российской теннисисткой девятой ракеткой мира Миррой Андреевой и тренером Кончитой Мартинес из Эр-Рияда (Саудовская Аравия), где с 1 по 8 ноября проходит Итоговый чемпионат WTA — 2025.

Фото: Из личного архива

На Итоговом турнире Мирра Андреева сыграет в парном разряде с соотечественницей Дианой Шнайдер. Андреева и Шнайдер попали в группу имени Лизель Хубер. Россиянки сыграют с дуэтами Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд, Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф и Тимя Бабош/Луиза Стефани.

Первый матч Андреева и Шнайдер проведут завтра, 2 ноября, против Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.